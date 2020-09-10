Стороны также отметили близость позиций Германии и Украины по событиям в Беларуси.

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель. Лидеры стран обсуждали ситуацию с безопасностью на Донбассе.

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Об этом сообщается на сайте Офиса президента Украины. Зеленский поблагодарил Меркель за неизменную поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины.

Канцлер, со своей стороны, заверила, что Германия будет продолжать прилагать все необходимые усилия для достижения мира на Донбассе.

«При этом она подчеркнула важность выполнения Парижских договоренностей, достигнутых в Нормандском формате, прежде всего соблюдение сторонами режима прекращения огня», - говорится в сообщении.

Лидеры стран выразили надежду, что завтрашняя встреча советников лидеров стран Нормандского формата принесет четкие решения и результаты, и что вскоре после этого состоится встреча лидеров «Нормандской четверки».

Меркель отметила, что Украина может рассчитывать на поддержку Германии и Франции на пути к миру.

Кроме того, стороны отметили близость позиций Германии и Украины относительно событий в Республике Беларусь. Зеленский подчеркнул, что Украина присоединилась к заявлению ЕС относительно президентских выборов в республике.

Ситуация вблизи Шумов на Донбассе и угрозы боевиков

5 сентября главарь боевиков " ДНР " Денис Пушилин пригрозил открыть огонь по позициям украинских военных с 8: 00 7 сентября. Причиной анонсированных обстрелов он назвав якобы нарушение украинской стороной договоренностей, достигнутых 22 июля относительно режима тишины. Пушилин утверждает, что боевики требовали от ВСУ закопать траншеи, которые были вырыты бойцами якобы после 22 июля, а затем еще и предупреждали, что "имеют полное право" устранить указанные нарушения самостоятельно.

Обещанный обстрел позиций украинских военных 7 сентября так и не состоялся. Украина из-за угроз Пушилина созвала на 6 сентября внеочередное заседание ТКГ.

7 сентября Пушилин "перенес" дату атаки на позиции ВСУ, "назначив" ее на 10:00 9 сентября.

Впоследствии боевики "ДНР "во второй раз "перенесли" анонсированный обстрел и предложили провести заседание Трехсторонней контактной группы в 12:00 9 сентября.

9 сентября ТКГ провела внеочередное заседание с целью недопущения срыва режима прекращения огня на Донбассе. Участники консультаций договорились о совместном инспектировании в районе Шумов с участием представителя координатора от ОБСЕ.

В Офисе президента заявили, что договоренность в рамках Трехсторонней контактной группы о совместном инспектирования в районе Шумов с участием представителя координатора от ОБСЕ была достигнута с целью опровержения фейков и недопущения новых провокаций.

Впрочем, совместное инспектирование 10 сентября сорвалось. Россия и боевики так называемой "ДНР" выдвинули новые требования по совместной инспекции в районе села шумы Донецкой области, которые не обсуждались в ходе внеочередной конференции трехсторонней контактной группы (ТКГ).

В ОП сообщили, что согласованное "инспектирование" не состоится в связи с постоянным изменением запросов российской стороны.

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Автор: Дмитрий Захаров