Чем крепче единство украинцев, тем быстрее наступит победа Украины над РФ, отметил президент.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что если кто-то попытается сыграть против независимости Украины - политической, экономической или духовной, - она будет отвечать мгновенно и жестко.

Украинцы должны беречь свое единство, об этом он сказал в своем ежегодном послании к Верховной Раде о внутреннем и внешнем положении Украины.

"Мы должны беречь его, несмотря на любые личные эмоции, любые личные интересы. Единство - это то, что позволяет нам сейчас укреплять общество, наше государство, побеждать вместе и менять негативные тенденции нашей многовековой истории. Чем сильнее единство, тем больше и быстрее будет наша с вами победа", - подчеркнул он.

Видео дня

Глава государства добавил, что в единстве украинцы должны быть равными.

"Равными в единстве. И это сейчас вызов. Очень важный момент. Никто на фронте не поймет тех, кто имея любой политический вес или любую властную позицию, будет пытаться вернуться к прежней жизни. К жизни до 24 февраля. И если кто-то попытается сыграть против независимости Украины - или политической, или экономической, или духовной независимости, - наше государство будет отвечать мгновенно и жестко", - подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что в мире не существует такого золота для крестов или чего-либо еще, что могло бы "перекрыть моральную ржавчину от связей с государством-террористом".

"И извините, если кто-то из политического класса Украины думает, будто когда он спускается на лыжах с горы, то этим мотивирует солдат подниматься из окопов и идти в наступление, - это признак безумия, и таких в политике не будет. Я прошу всех оставить дома личные амбиции и работать в защиту нашего общего дома. Работать вместе с государством так, как нужно для защиты свободы и наших людей", - призвал президент.

Зеленский отметил, что когда идет такая жестокая война - это "не время для личной политической партизанщины где-то здесь в тылу, в медиа или тем более в столицах государств, которые нам помогают".

Выступление Зеленского сегодня в Раде - что самое важное надо знать

Президент Украины 28 декабря выступил в парламенте и подвел итоги этого года. Во время выступления Зеленский, в частности, заявил, что Запад перестал бояться Россию, и наша страна стала одним из лидеров свободного мира.

Кроме того, глава нашего государства сообщил, что от российских захватчиков уже удалось освободить более 1 тыс. 800 наших населенных пунктов.

Стоит отметить, что армия Украины начала контрнаступление в конце лета. Общие потери России в Украине составляют около 103 тысяч 770 врагов.

Вас также могут заинтересовать новости: