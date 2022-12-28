Президент пообещал освободить всех украинских пленных, которые стали узниками Кремля.

Президент Владимир Зеленский выступил в Верховной Раде, где подвел итоги года.

Как отметил нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк, кроме президента были в зале: правительство в полном составе, Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, иностранные дипломаты, военные, члены семей погибших героев.

Выступление президента длилось 52-е минуты. В послании Зеленский подчеркнул, что Запад перестал бояться Россию, потому что Украина стала одним из лидеров свободного мира. По мнению Зеленского, именно Украина помогла Западу найти себя снова.

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Президент пообещал освободить всех украинских пленных, которые стали узниками Кремля. С начала войны Украина вернула уже 1456 человек. Зеленский также добавил, что Украина восстановит свою территориальную целостность, а поможет ей в этом собственный мощный оборонно-промышленный комплекс.

Зеленский вспомнил о плане восстановления Украины, который должен стать крупнейшим экономическим проектом Европы в послевоенное время.

"В Черном море стало меньше флагманов, а один печально известный мост все больше работает на "выезд"... если работает", - такими словами Зеленский описал Крымский мост.

Украина будет развивать отношения со странами Африки и Юга ради продовольственной безопасности, а также станет лидером в построении зеленой энергетики, подчеркнул Зеленский.

Президент Украины также отметил роль Нидерландов, которые помогают привлечь Россию к ответственности за военные преступления.

Война в Украине

Ранее Зеленский заявил, что 2023 год будет решающим на линии фронта в противостоянии с Россией. Он также рассказал, что мировое сообщество восприняло формулу мира от Украины крайне положительно.

Президент Украины недавно поставил цели дипломатам на 2023 год.