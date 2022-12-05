Президент Украины Владимир Зеленский стал человеком года по версии британской газеты Financial Times.
Издание называет главу нашего государства "воплощением мужества и стойкости украинского народа в его борьбе против российской агрессии".
"Президент Украины стал флагманом демократического мира в глобальной борьбе с авторитаризмом, которая может определить ход этого века", - пишет FT.
Именно по этим причинам Financial Times выбрала Зеленского человеком года.
Издание также отмечает, что несмотря на множество критики в адрес Зеленского в мирное время его президентства, во время войны он показал себя хорошим лидером, который смог сплотить как Украину для противостояния вторжению, так и страны Запада для помощи Украине в этом.
FT пишет, что решение президента остаться в Киеве вместо того, чтобы принять предложение США об эвакуации, "было одним из важнейших моментов в войне, что побуждало украинскую армию и ее народ к сопротивлению". "Это стало неожиданностью для украинцев и западных союзников, имевших низкие ожидания от политического лидера страны", - отмечает газета.
Вспоминая первые дни полномасштабного вторжения России и свое решение остаться в Киеве Зеленский в интервью FT: "Я больше ответственный, чем смелый. Я просто ненавижу подводить людей".
Вторжение России в Украину
Напомним, 24 февраля рано утром Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. Российские оккупанты смогли подобраться вплотную к Киеву, однако захватить украинскую столицу они так и не смогли как из-за собственных ошибок, так и благодаря удачным действиям наших военных.
Эксперты британского Королевского института объединенных сил (RUSI) в своем основательном исследовании отметили, что Кремль планировал захватить Украину за 10 дней, но этот план провалился из-за чрезмерной секретности и низкой подготовки. По данным аналитиков, под Киевом россияне достигали преимущества в соотношении сил – 12:1.
Также отмечается, что над планом захвата Украины работал узкий круг людей, который возглавлял сам российский диктатор Владимир Путин. Кроме того, россияне пытались склонить украинских генералов к сотрудничеству. Для подавления сопротивления населения россияне разделили украинцев на четыре группы.
Летом в украинской разведке заявляли, что у России есть план войны в Украине на 120 дней, а его дальнейшие корректировки будут зависеть от успехов на востоке.