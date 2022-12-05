Президент Украины воплощает стойкость украинского народа, он стал флагманом демократического мира, пишет FT.

Президент Украины Владимир Зеленский стал человеком года по версии британской газеты Financial Times.

Издание называет главу нашего государства "воплощением мужества и стойкости украинского народа в его борьбе против российской агрессии".

"Президент Украины стал флагманом демократического мира в глобальной борьбе с авторитаризмом, которая может определить ход этого века", - пишет FT.

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Именно по этим причинам Financial Times выбрала Зеленского человеком года.

Издание также отмечает, что несмотря на множество критики в адрес Зеленского в мирное время его президентства, во время войны он показал себя хорошим лидером, который смог сплотить как Украину для противостояния вторжению, так и страны Запада для помощи Украине в этом.

FT пишет, что решение президента остаться в Киеве вместо того, чтобы принять предложение США об эвакуации, "было одним из важнейших моментов в войне, что побуждало украинскую армию и ее народ к сопротивлению". "Это стало неожиданностью для украинцев и западных союзников, имевших низкие ожидания от политического лидера страны", - отмечает газета.

Вспоминая первые дни полномасштабного вторжения России и свое решение остаться в Киеве Зеленский в интервью FT: "Я больше ответственный, чем смелый. Я просто ненавижу подводить людей".

Вторжение России в Украину

Напомним, 24 февраля рано утром Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. Российские оккупанты смогли подобраться вплотную к Киеву, однако захватить украинскую столицу они так и не смогли как из-за собственных ошибок, так и благодаря удачным действиям наших военных.

Эксперты британского Королевского института объединенных сил (RUSI) в своем основательном исследовании отметили, что Кремль планировал захватить Украину за 10 дней, но этот план провалился из-за чрезмерной секретности и низкой подготовки. По данным аналитиков, под Киевом россияне достигали преимущества в соотношении сил – 12:1.

Также отмечается, что над планом захвата Украины работал узкий круг людей, который возглавлял сам российский диктатор Владимир Путин. Кроме того, россияне пытались склонить украинских генералов к сотрудничеству. Для подавления сопротивления населения россияне разделили украинцев на четыре группы.

Летом в украинской разведке заявляли, что у России есть план войны в Украине на 120 дней, а его дальнейшие корректировки будут зависеть от успехов на востоке.

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