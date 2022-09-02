Президент также заявил о важности энергетических санкций против России, которые ограничат поток денег в Москву и лишат ее возможности шантажировать европейцев.

Движение Украины в Евросоюз и трансформация внутри страны является гарантией свободы для всех украинцев.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении в конце 191-го дня войны.

Зеленский сообщил, что провел совещание относительно дальнейших шагов государства в европейской интеграции.

Видео дня

"Для нас движение Украины в Евросоюз и трансформация внутри нашей страны - это то, что является одним из ключевых элементов долгосрочной защиты государства, гарантией свободы для всех украинцев. Поэтому евроинтеграционный процесс заслуживает не просто отдельного внимания к политическим, экономическим, социальным, правовым аспектам, а целостного подхода. Двигаясь в Европу, мы усиливаем украинскую национальную жизнь в целом. Уверен, что Украина станет полноправным членом ЕС. По крайней мере сделаем все для этого", - сказал президент.

Зеленский напомнил, что сегодня принимал участие в работе одного из самых влиятельных экономических форумов Европы – форума "Амброзетти".

"Для Украины важно сохранить и усилить итальянскую поддержку, несмотря на любые изменения политических настроений", - подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что на этой неделе это было уже второе обращение к обществу Италии – после обращения к участникам и гостям Венецианского кинофестиваля.

"Мы боремся за поддержку и понимание Украины во всех странах Европы, во всех аудиториях европейских обществ. Каждый раз я напоминаю, что защита Украины – защита всей Европы. Не только наша - всего демократического мира. Именно с этой точки зрения стоит рассматривать согласованное сегодня странами "Большой семерки" решение по ограничению цены на российскую нефть. Когда этот механизм будет реализован, он станет весомым элементом защиты цивилизованных стран и энергорынков от российской гибридной агрессии", - подчеркнул президент.

Он также отметил потребность в ограничении и цены на российский газ, при этом выразил признательность президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, которая сегодня сказала об этом.

"Давно настало время именно таких энергетических санкционных шагов против России. Санкций, которые не только ограничат поток нефтедолларов и газоевро в Москву, но и важно – восстановят справедливость для всех европейцев, которых Россия пытается шантажировать искусственно раздутой ценой на энергетическом рынке", - подчеркнул Зеленский.

Евроинтеграция Украины

Как сообщал УНИАН, 23 июня Европейский совет предоставил Украине статус кандидата на членство в Евросоюзе.

В то же время Украина должна воплотить ряд важных реформ. Еврокомиссия представила семь рекомендаций по внедрению необходимых реформ. В частности, среди этих рекомендаций - ускорение отбора судей Конституционного суда, продолжение воплощения реформы системы правосудия, борьба с коррупцией и отмыванием средств, демонстрация ощутимых результатов воплощения закона о деолигархизации, согласование аудиовизуального законодательства с европейским, принятие и реализация закона о национальных меньшинствах и другие.

21 августа глава представительства Евросоюза в Украине Матти Маасикас заявил, что Евросоюз в следующем году проанализирует выполнение Украиной семи рекомендаций, чтобы сохранить статус страны-кандидата на вступление в евросообщество.

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