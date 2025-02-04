Он будет заниматься координацией западной помощи.

Бригадный генерал Геннадий Шаповалов на своей странице в Facebook объявил, что уходит с должности командующего оперативного командования "Пивдень".

"Имел честь быть командующим войсками оперативного командования "Пивдень" - мощного военного коллектива, который с первых дней российско-украинской войны мужественно и самоотверженно защищает независимость и суверенитет Украины на всех направлениях", - написал Шаповалов.

В середине января стало известно, что Зеленский назначил Шаповалова на новую должность для координации военной помощи от международных партнеров. Тогда президент отмечал, что ключевой задачей бригадного генерала станет координация военного сотрудничества с партнерами, в частности по поставкам военной помощи Украине.

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Что известно о Геннадии Шаповалове

Геннадий Шаповалов - военнослужащий, бригадный генерал ВСУ. 16 апреля 2024 года он возглавил оперативное командование "Юг".

Шаповалов учился в Национальном университете "Острожская академия" по специальности "Международные отношения, общественные коммуникации и региональные студии". Также он окончил Военный колледж Армии США, где готовят старший офицерский состав американских Сухопутных войск.

Ранее Владимир Зеленский назначил командующего Сухопутных войск ВСУ Михаила Драпатого командующим оперативно-стратегической группировкой войск "Хортица".

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