Президент Украины Владимир Зеленский утвердил состав делегации для участия в 76-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.
Об этом говорится в распоряжении главы государства №546/2021-рп, обнародованном 18 сентября.
"Образовать делегацию Украины для участия в работе 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН (г. Нью-Йорк, Соединенные Штаты Америки)", - сообщается в документе.
Возглавит делегацию министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Ему, в частности, разрешено привлекать для обеспечения работы делегации советников, экспертов и технических работников.
Читайте такжеВ Белом доме прокомментировали возможность передачи Украине элементов "Железного купола" (видео)Заместителем главы делегации будет постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.
Кроме того, в США с Зеленским должны поехать:
- первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова (член делегации),
- глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко (член делегации по согласию),
- Заместитель руководителя Офиса президента Андрей Сибига (член делегации),
- председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров (член делегации по согласию),
- заведующий отделом многостороннего сотрудничества Директората по вопросам внешней политики и стратегического партнерства Офиса президента Украины Кристина Гайовишин (заместитель члена делегации),
- постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич (заместитель члена делегации),
- заместитель директора - начальник отдела Департамента международных организаций Министерства иностранных дел Украины Дина Мартина (заместитель члена делегации),
- заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины по вопросам европейской интеграции Игорь Яременко (заместитель члена делегации).
Кроме того, президент распорядился утвердить "директивы делегации Украины на 76-ю сессию Генеральной Ассамблеи ООН", которые указаны как тайные.
Визит Зеленского в США
В понедельник, 20 сентября, начнется визит президента Украины Владимира Зеленского в Соединенные Штаты Америки, где он уже бывал 31 августа и 1 сентября.
По словам пресс-секретаря Сергея Никифорова, глава государства примет участие в Генеральной Ассамблее ООН и будет иметь там речь.
В Министерстве иностранных дел Украины сообщали, что Генеральная ассамблея включила в повестку дня вопрос о временно оккупированных Россией территориях Украины.
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