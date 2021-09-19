Президент утвердил состав делегации для участия в Генассамблее ООН.

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил состав делегации для участия в 76-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.

Об этом говорится в распоряжении главы государства №546/2021-рп, обнародованном 18 сентября.

"Образовать делегацию Украины для участия в работе 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН (г. Нью-Йорк, Соединенные Штаты Америки)", - сообщается в документе.

Возглавит делегацию министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Ему, в частности, разрешено привлекать для обеспечения работы делегации советников, экспертов и технических работников.

Читайте такжеВ Белом доме прокомментировали возможность передачи Украине элементов "Железного купола" (видео)Заместителем главы делегации будет постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.

Кроме того, в США с Зеленским должны поехать:

первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова (член делегации),

(член делегации), глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко (член делегации по согласию),

(член делегации по согласию), Заместитель руководителя Офиса президента Андрей Сибига (член делегации),

(член делегации), председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров (член делегации по согласию),

(член делегации по согласию), заведующий отделом многостороннего сотрудничества Директората по вопросам внешней политики и стратегического партнерства Офиса президента Украины Кристина Гайовишин (заместитель члена делегации),

(заместитель члена делегации), постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич (заместитель члена делегации),

(заместитель члена делегации), заместитель директора - начальник отдела Департамента международных организаций Министерства иностранных дел Украины Дина Мартина (заместитель члена делегации),

(заместитель члена делегации), заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины по вопросам европейской интеграции Игорь Яременко (заместитель члена делегации).

Кроме того, президент распорядился утвердить "директивы делегации Украины на 76-ю сессию Генеральной Ассамблеи ООН", которые указаны как тайные.

Визит Зеленского в США

В понедельник, 20 сентября, начнется визит президента Украины Владимира Зеленского в Соединенные Штаты Америки, где он уже бывал 31 августа и 1 сентября.

По словам пресс-секретаря Сергея Никифорова, глава государства примет участие в Генеральной Ассамблее ООН и будет иметь там речь.

В Министерстве иностранных дел Украины сообщали, что Генеральная ассамблея включила в повестку дня вопрос о временно оккупированных Россией территориях Украины.

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Автор: Катерина Комолова