Главная цель поездки президента - выступление на саммите Генеральной ассамблее ООН.

20 сентября начнется визит президента Украины Владимира Зеленского в Соединенные Штаты Америки, где он уже бывал 31 августа и 1 сентября.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров.

"В понедельник официально начнется визит президента Украины в США. Владимир Зеленский примет участие в Генеральной ассамблее ООН, будет там выступать" - сказал он.

Кроме того, по словам Никифорова, в США президент встретится с лидерами других государств, с представителями международных организаций, в частности с генеральным секретарем ООН, представителями бизнеса, инвесторами, а также с украинской общиной в США.

Напомним, что в этом месяце у Владимира Зеленского состоялся официальный двухдневный рабочий визит в США, в рамках которого он посетил ряд городов на Восточном и Западном побережьях Соединенных Штатов, где провел важные встречи.

В частности, он встретился с министрами энергетики и обороны США, а также провел свою первую официальную встречу с президентом США Джо Байденом, а также представителями крупного американского бизнеса и выступил в Стэнфордском университете.

В МИД Украины рассчитывают, что Байден посетит Украину с ответным визитом, но не в этом году.

Автор: Антонина Доломанжи