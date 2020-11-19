Владимир Зеленский отреагировал на работу в карантин выходного дня фитнес-клуба "5 элемент", совладельцем которого является Петр Порошенко.

Президент Украины Владимир Зеленский напомнил, что за нарушение карантина выходного дня предпринимателей будут штрафовать.

Об этом он сказал в видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook.

Зеленский обратился к экс-президенту Петру Порошенко. При этом он не упоминал его фамилию, называя лишь его владельцем фитнес-клуба "5-й элемент" и оппозицией.

"Мы не будем действовать по принципу "друзьям - все, а врагам - локдаун". Санции за нарушение карантина выходного дня будут одинаковы для всех. Это касается и владельца фитнес-клуба "5-й элемент" (Петр Порошенко - УНИАН). С одной стороны вы кричите, что ситуация с распространением COVID критическая, а с другой - способствуете этому. Вы, мне кажется... ну, надо решить, вы либо спаситель, либо коммерсант такой обычный", - сказал президент.

Также Зеленский посоветовал Порошенко "не тратить средства на ботофермы, которые должны говорить о политических преследованиях оппозиции, а сохранить деньги на выплату штрафов".

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"Вы уже получили один штраф. Продолжите работу на выходных - будет новый, еще один штраф. И они, согласно законодательству, будут продолжаться, пока не научитесь уважать закон. Надо будет 100 штрафов - будет 100. Возможно это, знаете, такая новая интересная модель - будем в бюджет возвращать все, что вы украли за предыдущие годы", - заявил президент.

Петр Порошенко не замедлил с ответом и отреагировал на это обращение в своем Facebook.

"Это уже агония, Владимир Александрович. А о "вернуть украденное из бюджета", здесь вы абсолютно правы. Ваш министр Уманский раз рассказал о вашем Большом крадивныцтве", - написал Порошенко.

Скандал с клубом "5 элемент"

Столичный спорткомплекс "5 элемент", совладельцем которого является экс-президент Украины Петр Порошенко, продолжал работать 14 ноября, несмотря на введенный правительством карантин выходного дня.

В ходе проверки в заведение прибыли правоохранители. На просьбу полицейских прекратить работу администрация отреагировала отказом, правоохранителей даже не пустили в помещение комплекса.

В результате составлен административный протокол и начато уголовное производство. В то же время в клубе утверждают, что имели законные основания работать, а также заявили о выполнении правоохранителями «политического заказа».

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Автор: Олег Давыгора