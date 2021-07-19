По словам президента, Украина имеет амбициозную повестку дня сотрудничества с Евросоюзом.

Президент Владимир Зеленский заявил, что продолжающаяся агрессия РФ и оккупация суверенных территорий направлены на то, чтобы существенно тормозить движение Украины к интеграции с Евросоюзом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сообщил во время участия в Батумской международной конференции "Усиливая привлекательность – когда ЕС меняет ситуацию". Мероприятие транслировалось на Facebook-странице Офиса президента Украины.

"Сегодня Украина, Грузия и Молдова впервые встречаются на таком высоком уровне в качестве ассоциированных партнеров ЕС. Мы имеем общие стремления сегодня, потому что имеем общие видения завтра - это полноправное членство в ЕС, равенство, свобода и демократия", - заявил он.

"К сожалению, наши страны объединяют не только стремления, но и цена, которую мы за них заплатили. Мы не из книг знаем, что такое аннексия, оккупация и война", - добавил глава государства.

По словам президента Украины, встреча в формате ассоциированного трио формирует новое региональное измерение для расширения ЕС, которое охватит Украину, Грузию и Молдову.

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"Наш ориентир - Соглашение об ассоциации с ЕС, его имплементация приблизит Украину к критериям членства в ЕС, и уже сегодня мы имеем амбициозную повестку дня с ЕС. Ближайшие цели - это старт имплементации соглашения об общем авиационном пространстве, следующая стадия подготовки "промышленного безвиза" и первые итоги обновления Соглашения об ассоциации", - подчеркнул глава государства.

Зеленский отметил, что продолжающаяся агрессия РФ, "гибридные атаки", оккупация суверенных территорий направлены на то, чтобы существенно тормозить наше движение к интеграции с ЕС.

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Автор: Константин Гончаров