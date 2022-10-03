Ближний Восток, Африка, Азия и Латинская Америка являются новым дипломатическим фронтом, отметил украинский министр.

Лживые заявления российского президента Владимира Путина о "новых центрах силы" и "антиколониализме" свидетельствуют о том, что он хочет найти опору в Африке, Латинской Америке и в Азии.

В своей последней речи глава РФ обращался только к Глобальному Югу, а это значит, что его страна уже не надеется на "полезных идиотов" в западных странах, говорится в колонке министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы на "РБК-Украина".

"…Африка, Ближний Восток, Азия, Латинская Америка - это новый дипломатический фронт в противостоянии полномасштабной российской агрессии. Ведь мировая политика и принятие решений сконцентрированы не только в странах НАТО и ЕС, невзирая на их стратегическую важность для Украины", - отметил чиновник.

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Глава МИД добавил, что влияние и роль Глобального Юга растут, и Киев воспользуется возможностью для утверждения своих стратегических позиций, усиления взаимовыгодного экономического партнерства с государствами Африки.

По его словам, важно, чтобы Россия не получила со стороны нейтральных государств никакого содействия, поскольку "любая неуверенность наших коллег дает русскому фашизму простор для взрывной работы".

"…Никаких союзников, никаких контрактов и денег для российских убийц. Ни одного спокойного места на планете. Мы об этом позаботимся…", - пообещал министр.

Последние агрессивные действия и заявления Путина - это стоит знать

30 сентября Владимир Путин во время выступления перед Федеральным собранием заявил об аннексии частей четырех областей Украины, на территории которых были проведены "референдумы". Почти весь мир признал псевдореферендумы незаконными.

Во время своей речи президент России обратился к Глобальному Югу и выдвинул громкое обвинение в сторону США - утверждал, что Штаты "оккупировали" Японию, Корею и Германию.

Стоит отметить, что в Африке у России есть союзник - Эритрея.

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