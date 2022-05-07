Позвонить с карточек этих операторов можно только в Россию.

Якобы интеграция мобильных операторов ОРДЛО - очередное манипуляционное заявление пропаганды РФ к 9 мая.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО.

"Громкое заявление о присвоении абонентам ОРДЛО российского телефонного кода +7 - очередная манипуляция", - говорится в сообщении.

Специалисты объясняют, что коды непризнанных мобильных операторов "ДНР" и "ЛНР" - "Феникс" и "Лугаком" - действительно изменились, но никаких договоров с другими странами у них нет и позвонить с карт этих операторов можно только в Россию.

"Абоненты сообщают, что с "Феникса" можно позвонить только на российский "Мегафон", а с "Лугакому" - только на русский "МТС". "Феникс" и "Лугаком" все равно остаются непризнанными операторами, с которыми ни одна страна, даже РФ, не заключили договор о роуминге. То есть абоненты из ОРДЛО не могут использовать свои сим-карты в России. Соглашения между "Фениксом" и "Лугакомом" нет. Жители ВОТ Донецкой области не могут звонить жителям ВОТ Луганщины", - пояснили в ЦПД при СНБО.

Как писал УНИАН, 7 мая в Министерстве цифрового развития России заявили, что сделали новый шаг к аннексии самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" - мобильным номерам в псевдореспубликах присвоен российский код + 7.

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