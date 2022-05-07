У пользователей двух операторов теперь номера будут отображаться по-другому.

В Российской Федерации сделали новый шаг к аннексии самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" - мобильным номерам в псевдореспубликах присвоен российский код +7.

Мобильные номера в "ЛДНР" с субботы, 7 мая, будут отображаться в новом формате, сообщили в Министерстве цифрового развития России.

"С 7 мая 2022 года при совершении звонков и отправке SMS-сообщений абонентами донецких и луганских операторов связи с кодами нумерации +38071 и +38072 номер телефона будет отображаться в формате +7(949) и +7(959) соответственно", - сообщили российском ведомстве.

Сведения российского министерства подтвердили главари квазиреспублик. По их данным, российский код присвоят людям, которые пользуются услугами оператора "Феникс" ("ДНР") и "Лугаком" ("ЛНР").

Напомним, РФ в 2014 году вторглась на Донбасс и поддержала боевиков, которые создали так называемые "ЛДНР". Главари псевдореспублик утверждали, что держат путь на присоединение к России.

СМИ писали, что в середине мая в "республиках" хотят провести референдумы о присоединении к РФ.

21 февраля 2022 года российский президент Владимир Путин признал независимость "ЛДНР". 22 февраля Госдума и Совет федерации единогласно одобрили договоры о дружбе и сотрудничестве с боевиками.

В тот же день Совфед разрешил ввести в псевдореспублики российские войска с "миротворческой миссией". 24 февраля рано утром РФ пошла на полномасштабное вторжение в Украину.

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