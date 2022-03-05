Глава МИД отметил, что процедура вступления Украины в ЕС должна быть ослабленной, чтобы Украина спокойно стала членом ЕС.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отмечает, что заявка Украины на членство в Европейском Союзе должно рассматриваться отдельно от обращений Грузии и Молдовы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом дипломат рассказал во время онлайн-брифинга.

"Со всем моим должным уважением к нашим старым партнерам в европейской интеграции Грузии и Молдовы, украинское дело является абсолютно исключительным. Мы настаиваем, чтобы дело Украины рассматривались самостоятельно как можно скорее", - подчеркнул Кулеба.

Он отметил, что процедура вступления должна быть ослабленной для того, чтобы обеспечить спокойную интеграцию Украины в Европейский Союз.

Как сообщал УНИАН, 28 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.

1 марта Европейский парламент поддержал резолюцию о предоставлении Украине статуса страны-кандидата на вступление в Европейский Союз. Теперь эта резолюция передается уполномоченным на принятие соответствующих решений институтам Евросоюза и всем странам-членам сообщества. В документе также осуждается российская агрессия против Украины. Резолюция носит рекомендательный характер.