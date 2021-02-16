Парламент сегодня планирует принять закон об ужесточении ответственности за управление автомобилем в нетрезвом состоянии.
Как передает корреспондент УНИАН, на повестке дня сегодня - рассмотрение во втором чтении проекта закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об ужесточении ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения» (регистрационный номер 2695).
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Также планируется включить в повестку дня и рассмотреть проект постановления «Об обращении Верховной Рады Украины к Организации Объединенных Наций, Европейскому парламенту, Парламентской ассамблее Совета Европы, Парламентской ассамблее ОБСЕ, Парламентской ассамблее НАТО, Парламентской ассамблее ОЧЭС, правительствам и парламентам государств мира по поводу осуждения временной оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополь, нарушений прав и свобод человека на временно оккупированных территориях и по поводу освобождения политических заключенных - граждан Украины» (регистрационный номер 4655).
Также в первом чтении планируется рассмотреть законопроекты о частной детективной деятельности, а также о сроках установки счетчиков потребителям природного газа.
Предусмотрено рассмотрение законопроекта о возобновлении проведения конкурсов на занятие должностей государственной службы и других вопросов государственной службы, а также об ужесточении ответственности за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан.
ВР также планирует рассмотреть ряд законопроектов по экологической тематике, в частности, о предотвращении, уменьшении и контроле промышленного загрязнения, относительно регулирования хозяйственной деятельности с озоноразрушающими веществами и фторированными парниковыми газами, проекты законов №3761 и №3762 в отношении налоговых и таможенных льгот для инвестиционных нянь.
Отметим, проектом закона №3761 предлагается, среди прочего, с 1 января 2021 года до 1 января 2035 года освободить от обложения НДС операции по ввозу инвестором на таможенную территорию Украины в таможенном режиме импорта оборудования (оборудования) для реализации инвестиционного проекта со значительными инвестициями.
Согласно законопроекту №3762, предлагается с 1 января 2021 года до 1 января 2035 года освободить инвестора от налогообложения ввозной пошлиной такого оборудования.
Законопроектом №2695 об усилении ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения предусмотрено, среди прочего, админарест на 10 суток с лишением права управления на 3 года за повторное управление транспортным средством в нетрезвом состоянии. Также увеличивается штраф за покидание места ДТП и уменьшается возможность виновникам таких аварий избегать ответственности за содеянное.
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