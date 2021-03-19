Соответствующее поручение дано органам государственной власти.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что все действующие до сих пор указы и распоряжения бывшего президента Виктора Януковича проанализируют на предмет угрозы нацбезопасности Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на брифинге по результатам заседания СНБО.

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«У нас на сегодняшний день есть действующие указы и распоряжения Виктора Януковича, в прошлом президента Украины, осужденного по 111 статье УК «государственная измена». Приговор этот вступил уже в законную силу», - отметил он.

«Было дано поручение всем органам государственной власти проанализировать все нормативно-правовые акты, которые на сегодняшний день действуют на предмет опасности национальной безопасности Украины», - добавил секретарь СНБО.

Расстрелы на Майдане и бегство Януковича

18-20 февраля 2014 года на Майдане были расстреляны около сотни протестующих.

После расстрелов на Майдане тогдашний президент Виктор Янукович сбежал в Россию, вывозя "нажитое" имущество и деньги грузовиками из резиденции в Межигорье.

Вслед за Януковичем в РФ бежал тогдашний премьер-министр Николай Азаров. Кроме того, там же скрываются от украинского правосудия и силовики, которые принимали участие в убийствах протестующих.

Расследование убийств протестующих на Майдане продолжается до сих пор.

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Автор: Константин Гончаров