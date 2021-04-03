Президент намекнул, что хотел бы чаще проводить заседание СНБО.

Президент Владимир Зеленский выразил сожаление относительно того, что заседания Совета нацбезопасности и обороны Украины проходят лишь по пятницам.

Об этом глава государства написал на личной странице в Instagram.

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"После каждого пятничного заседания СНБО я жалею только об одном – что у нас не семь пятниц в неделю", - написал Зеленский.

Напомним, более 100 работников Гостаможслужбы, среди которых 17 – руководители таможен и таможенных постов, были отстранены от исполнения своих должностных обязанностей после пятничного заседания СНБО на основании письма Управления внутренней безопасности Государственной таможенной службы Украины.

Заседание СНБО: что известно

2 апреля на заседании Совета национальной безопасности и обороны ввели санкции против топ-десятки украинской контрабанды. На этом же заседании рассматривался вопрос о вакцинацию от COVID-19.

Секретарь СНБО Алексей Данилов ранее отмечал, что заседания СНБО будут собирать раз или два раза в месяц, при необходимости обсудить насущные вопросы. По его словам, в плановом режиме, пятница - день Совета нацбезопасности и обороны.

На заседании 19 марта СНБО ввела максимальный объем санкций против ряда бывших украинских политиков и силовиков, которые в большинстве своем теперь имеют гражданство России. Под санкции попали нардеп от ОПЗЖ Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко, а также Наталия Лавренюк, которую называют гражданской женой Тараса Козака. Санкции введены по статье о финансировании терроризма. Перед этим СНБО ввел санкции против Козака и его телеканалов 112 Украина, NewsOne, ZIK, которые связывают с Медведчуком.

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Автор: Виктория Гордиенко