Министру юстиции приходится оправдываться перед мамой из-за низкой зарплаты

Единственное, что радует министра, по его словам, «это что наконец-то смогу нормально поговорить с мамой, потому что последние несколько месяцев наши разговоры сводились к оправданиям после тезисов «немедленно пиши заявление и уходи с этой дурацкой работы».

Министр юстиции Денис Малюська заявил, что опубликованный в СМИ размер его зарплаты является манипулятивным и в очередной раз подчеркнул на низкой зарплате на посту.

Об этом Малюська написал в Facebook.

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«226 тыс. не получал и цифру надо уменьшать на размер налогов и учитывать, что это надбавка уплаченная в разные дни сразу за несколько месяцев работы. А в целом зарплата действительно была маленькой, и раньше я говорил правду», – говорится в сообщении.

Единственное, что радует министра, по его словам, «это что наконец-то смогу нормально поговорить с мамой, потому что последние несколько месяцев наши разговоры сводились к оправданиям после тезисов «немедленно пиши заявление и уходи с этой дурацкой работы», «натяни шапку поглубже, сядь в троллейбус и послушай, что о вас рассказывают, оно тебе надо за 16 тысяч?».

Малюська утверждает, что высокая зарплата чиновников является профессиональной необходимостью. Также министр отметил, что ему иногда приходится самому оплачивать срочные командировки.

По мнению министра, политическая должность еще и вредна тем, что «в течение нескольких лет после увольнения не возьмет на работу ни одна приличная международная компания или организация».

«Мы увеличивали и будем продолжать увеличивать заработную плату для всех работников, входящих в систему Министерства юстиции, иначе мы никогда не преодолеем коррупцию», – заявил он.

Напомним, ранее в некоторых СМИ появилась информация об увеличении зарплаты народных депутатов до 100 и даже 150 тысяч. Кроме того, журналисты опубликовали общую инфографику полученных за предыдущий месяц зарплат министров. Согласно ей, Денис Малюська заработал 226 тысяч гривень.