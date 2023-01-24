Во время разговора президент Украины подчеркнул, что спортсменам из России не место на Играх-2024 в Париже.

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили усиление обороноспособности Украины и дипломатические шаги для завершения войны, развязанной РФ против Украины.

"В разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном поблагодарил за прорывное решение предоставить легкие танки и за дальнейшее усиление обороноспособности Украины, в частности, передовыми системами ПВО", - отметил Зеленский в Telegram.

По словам президента, они с Макроном обсудили и дипломатические шаги для завершения войны.

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"Отдельно подчеркнул, что спортсменам из России не место на Олимпийских играх в Париже", - подчеркнул Зеленский.

Летние Олимпийские игры 2024 года в Париже: что известно

33-я в истории летняя Олимпиада пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года в Париже.

В августе прошлого года президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что организация все еще не рекомендует приглашать российских или беларуских спортсменов на турниры.

Ранее в МОК оценили шансы РФ и Беларуси принять участие в Олимпиаде-2024.

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