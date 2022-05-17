По словам министра Дениса Малюськи, "самой громкой" партией, дело которой будет рассматривать суд, является ОПЗЖ.

Уже летом могут быть первые результаты судебных заседаний по запрету пророссийских партий.

Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська в эфире информационного телемарафона.

"Все процессы будут происходить только через суд. Мы ожидаем, что сегодня будет публикация закона, подписанного президентом, и мы сразу же подаем иск о запрете политических партий, указанных в решении СНБО, во Львовскую апелляцию, это Восьмой административный суд", - сказал Малюська.

По словам министра, "самой громкой" партией, дело которой будет рассматривать суд, является ОПЗЖ.

"Мы ожидаем, что такое судебное разбирательство будет достаточно быстрым. Потому что закон, который был принят Верховной Радой, устанавливает очень сжатые сроки рассмотрения дела судом: первая инстанция – один месяц максимум, апелляция – также один месяц. Можно спокойно говорить, что если Львовский апелляционный суд соблюдет сроки закона... мы уже летом будем иметь первые результаты по первым пророссийским партиям", - сказал Малюська.

Он также отметил, что до окончания рассмотрения дела судом эти партии не смогут функционировать из-за указа президента о приостановлении деятельности таких партий.

Как сообщал УНИАН, 3 мая Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно запрета политических партий (№7172-1).

14 мая президент Владимир Зеленский подписал закон о запрете в Украине пророссийских политических партий.