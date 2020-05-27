Порошенко вызвали на допрос в ГБР по делу о записи его разговоров с Байденом

Речь идет о деле по сокрытию от таможенного контроля коллекции культурных ценностей, которая состоит из 43 картин всемирно известных художников; а также о его разговоре с бывшим вице-президентом США Джозефом Байденом.

Пятого президента Украины и лидера депутатской фракции «Европейская солидарность» Петра Порошенко вызывают 29 мая в Государственное бюро расследований сразу по двум делам.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

«В связи с неявкой 26 мая 2020 года, в соответствии с требованиями ст. 133, 135 УПК Украины Порошенко П.А. повторно вызывается в Государственное бюро расследований для допроса в качестве свидетеля в 11 ч. 00 мин 29 мая по уголовному производству № 42020000000000307, в котором исследуются обстоятельства перемещения через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля коллекции культурных ценностей, которая состоит из 43 картин всемирно известных художников», - говорится в сообщении.

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Кроме того, отметили в ГБР, Порошенко вызывают в тот же день, 29 мая, но в 12:00 для допроса в качестве свидетеля по уголовному производству № 62020000000000456, по факту возможного незаконного использования специальных технических средств получения информации, которая может причинить существенный вред государственным интересам. Речь идет о его разговоре с бывшим вице-президентом США Джозефом Байденом.

«Для этого Порошенко П.А. необходимо явиться по адресу: ул. Симона Петлюры, д. 15, каб. 510, г. Киев. Явка обязательна», - добавили в ГБР.

Как сообщал УНИАН, 19 мая народный депутат Андрей Деркач обнародовал аудиозаписи якобы разговоров Байдена, экс-госсекретаря США Джона Керри и экс-президента Украины Порошенко. В ходе этих разговоров от Порошенко якобы требовали обеспечить увольнение Шокина с должности генпрокурора.

Ранее Шокин, который занимал должность генпрокурора в 2015-2016 годах, утверждал, что его заставили написать заявление об увольнении в связи с расследованием в отношении должностных лиц компании Burisma. Он предполагал, что компания Burisma Holdings Limited имела поддержку США. В 2014 году членом совета директоров Burisma стал сын экс-вице-президента США Хантер Байден.

22 мая стало известно, что экс-президента Порошенко срочно вызвали в ГБР на допрос в качестве свидетеля на 26 мая по уголовному производству, в котором исследуются обстоятельства перемещения через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля 43 картин всемирно известных художников. Экс-президент на допрос тогда не пришел, а открывал выставку этих картин в киевском музее Ивана Гончара.

Днем следователи ГБР приехали в музей и при входе заявили, что проводят неотложные следственные действия и обыск без соответствующего постановления суда "с целью сохранения имущества", которое фигурирует в уголовном производстве.

Директор музея Петр Гончар заявил, что сотрудники ГБР взломали входную дверь в музей и не пускают его внутрь здания.

Также он добавил, что Порошенко не давал разрешения на перемещение картин, которые он передал музею для экспонирования.

Следователи Госбюро расследований описали картины из коллекции Порошенко и изъяли оригиналы таможенных деклараций.

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