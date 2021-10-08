Власти ЕС призвали ограничить выделение финансовой помощи Беларуси и заморозить любое сотрудничество.

Европарламент призвал власти ЕС принять новый пакет санкций против Беларуси.

Решение поддержали 506 депутатов, против проголосовали 29. Об этом сообщается на сайте Европарламента.

Депутаты Европарламента отметили, что ранее введенные экономические санкции оказали только частичный эффект на режим Лукашенко. В этой связи предложено усилить адресные экономические санкции, в том числе против предприятий, финансирующих белорусские власти. Санкции должны затронуть все оставшиеся неохваченные государственные банки и ключевые компании.

Власти ЕС призвали ограничить выделение финансовой помощи Беларуси и заморозить любое сотрудничество.

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Европарламент заявил, что поддерживает дальнейшие дискуссии о возможном создании в Гааге международного трибунала для Лукашенко и режима за нарушения прав человека в Беларуси.

ЕП также требует от Евросоюза ввести дополнительные меры против России, если она продолжит поддерживать Лукашенко.

Как сообщал УНИАН, ранее Европейская комиссия предложила приостановить упрощенную выдачу виз чиновниками режима Александра Лукашенко, который считает себя легитимным президентом Беларуси.

Автор: Олег Давыгора