Главнокомандующий считает, что Россия рассчитывает дестабилизировать Украину через политический и экономический кризисы, а ООН и ОБСЕ пассивны.

Россия делает расчет на политический и экономический кризисы с целью дестабилизировать ситуацию в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на конференции "Гибридные вызовы современного мира, Украина и угрозы" заявил главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный.

"Противник не достиг своих целей. Лично я считаю, что противник делает, очевидно, свой расчет на то, что вследствие гибридных действий, прежде всего через политический конфликт и экономические проблемы, он может подорвать оборону Украины изнутри", - сказал Залужный.

Также главнокомандующий ВСУ отметил пассивность ООН и ОБСЕ в вопросе поддержки сдерживающих норм и механизмов безопасности.

"Проснулась агрессия, пробудилась нетерпимость, человечество фактически отказывается от сдерживающих норм и механизмов. Почему? Потому что, по моему субъективному мнению, Организация Объединенных Наций, она не работает для того, чтобы эти механизмы поддерживать. По моему личному мнению, действительно, я бы сказал, что не совсем играет ту роль, которую необходимо играть такой организации, как, допустим, ОБСЕ", - отметил Залужный.

Также он коснулся тенденции современной архитектуры безопасности мира в условиях гибридной агрессии.

"Четко видим, что такие понятия, как уважение к суверенитету и нерушимости границ, они уже стали просто пустыми словами в современном мире, к сожалению. Итак, нас возвращают в мир, где, действительно, мы приходим к тому, что в современном мире будет властвовать лишь право сильного", - добавил Залужный.

Читайте такжеГлавнокомандующим ВС Украины хотел бы проехаться на танке по Красной площади и АрбатуКак сообщал УНИАН, ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заверил, что никаких поводов для паники из-за ситуации с безопасностью вокруг Украины нет. Он также сказал, что полномасштабное наступление на Украину физически невозможно.

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