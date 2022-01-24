По словам секретаря Совбеза, "ситуация абсолютно контролируемая".

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов уверяет, что никаких поводов для паники из-за ситуации с безопасностью вокруг Украины нет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Данилов заявил на брифинге после сегодняшнего заседания Совбеза.

В частности, он призвал СМИ снизить напряжение.

"Ситуация, которая есть, для нас вполне понятна. Нет никаких поводов, чтобы мы паниковали", - отметил секретарь СНБО.

Он призвал всех граждан сохранять спокойствие.

Данилов подверг критике инициативу городского головы столицы Виталия Кличко собрать заседание Ассоциации городов Украины, на котором обсудить мероприятия по организации территориальной обороны областей и городов.

"Потому что, как некоторые из мэров, например, господин Кличко, собирается 28 января собирать мэров, чтобы решать вопрос, как они будут защищать нашу страну, то у нас для этого есть Вооруженные силы, которые способны дать отпор в случае необходимости", – подчеркнул Данилов.

По его словам, "ситуация абсолютно контролируема".

"Для нас нет ничего нового из того, что на сегодняшний день происходит... Есть ли ситуация сложная? Она у нас сложная с 2014 года", - подчеркнул он.

Читайте такжеДанилов ответил, существует ли угроза вторжения РФ в Украину в ближайшее времяНапомним, осенью 2021 года в СМИ начала появляться информация, что власти России перебросили много военных и техники к границе с украинским государством.

Украина, США и ряд других западных стран предположили, что РФ готовится к вторжению. Москва отвергла обвинения и потребовала от Штатов и НАТО "гарантий безопасности", в частности, отказаться от расширения альянса на восток.

В Альянсе утверждали, что не откажутся от политики "открытых дверей".

22 января этого года в Украину прибыл самолет с первой из нескольких партий пакета помощи безопасности, недавно принятой Джо Байденом, а 23 января - вторая партия военной помощи от США.

23 января Государственный департамент США санкционировал добровольный отъезд своих сотрудников и распорядился об отъезде соответствующих членов семьи из посольства в Киеве.

В Министерстве иностранных дел Украины считают эвакуацию сотрудников Посольства США в Украине преждевременной и проявлением чрезмерной предосторожности.

В то же время соответствующие решения приняли и Великобритания, Австрия, Япония, Германия и Австралия.

Вас также могут заинтересовать новости: