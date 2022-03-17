Решение приняли единогласно.

Сейм Литвы единогласно принял резолюцию, в которой призвал закрыть небо над Украиной.

Как сообщили на странице Сейма в Twitter парламентарии в принятой резолюции призвали ООН принять немедленных действий для обеспечения бесполетной зоны над Украиной.

"Чтобы остановить массовую смерть гражданского населения", - отметили в Сейме.

Спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук поблагодарил спикера Сейма Литвы Викторию Чмилите-Нильсен и всех депутатов Сейма за солидарность с Украиной.

"Призываю другие парламенты к решительным действиям. Откройте свои сердца - закройте небо над Украиной", - призвал Стефанчук.

Как сообщал УНИАН, 14 марта в парламенте Эстонии приняли решение призвать НАТО закрыть небо над Украиной от агрессора - России. Это было первое решение от парламента страны, входящей в ЕС и НАТО.

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