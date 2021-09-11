По словам министра юстиции Дениса Малюськи, после принятия соответствующего закона олигархи будут иметь полгода, чтобы избежать внесения в соответствующий реестр.

Министр юстиции Денис Малюська сообщил, что имущество олигархов не будут конфисковывать.

Об этом он сказал на форуме "Ялтинская европейская стратегия" (YES).

"Я не говорю, что кто-то попадет в тюрьму или будет, например, конфискация имущества. Нет. Просто они (олигархи) не смогут участвовать в приватизации определенных объектов, будут обязаны подавать декларации, включая имущество в офшорных компаниях, чтобы все их активы были видны обществу", - сказал Малюська.

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Также он отметил, что после принятия соответствующего закона и утверждения критериев для включения лиц в реестр олигархов они будут иметь полгода, чтобы избежать попадания в этот реестр.

"Мы рассчитываем, что олигархи воспользуются такой возможностью и станут просто честными бизнесменами", - добавил Малюська.

Как сообщал УНИАН, 1 июля Верховная Рада приняла в первом чтении президентский законопроект об олигархах. В предложенном главой государства документе предусмотрено, что Совет национальной безопасности и обороны будет определять, кто в Украине является олигархом, а также создание реестра олигархов.

Согласно законопроекту, решение о признании лица таким, которое имеет значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархом), принимается СНБО на основании представления правительства, члена СНБО, Национального банка, Службы безопасности или Антимонопольного комитета.

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Автор: Игорь Орел