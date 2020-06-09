В Верховной Раде зарегистрирован президентский законопроект о референдуме
11:00, 09 июня 2020Политика
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Текст проекта и сопроводительные документы к нему пока не обнародованы. Президент определил законопроект как неотложный.
Иллюстрация REUTERS
9 июня в Верховной Раде был зарегистрирован президентский законопроект №3612 "О народовластии через всеукраинский референдум".
Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.
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Верховная Рада получила проект 9 июня и передала на рассмотрение руководству.
Текст и сопроводительные документы к нему пока не обнародованы. Президент определил законопроект как неотложный.
Как сообщал ранее УНИАН, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявлял, что этот законопроект должен стать "наиболее сбалансированным и качественным".
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