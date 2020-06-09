цей матеріал доступний українською

В Верховной Раде зарегистрирован президентский законопроект о референдуме

11:00, 09 июня 2020
Политика
231 0
Иллюстрация REUTERS

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

Читайте такжеГодовщина "референдума" в Крыму: ЕС и Турция напомнили о непризнании аннексии полуострова

Верховная Рада получила проект 9 июня и передала на рассмотрение руководству.

Текст и сопроводительные документы к нему пока не обнародованы. Президент определил законопроект как неотложный.

Как сообщал ранее УНИАН, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявлял, что этот законопроект должен стать "наиболее сбалансированным и качественным".

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter