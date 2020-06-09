В Верховной Раде зарегистрирован президентский законопроект о референдуме

Текст проекта и сопроводительные документы к нему пока не обнародованы. Президент определил законопроект как неотложный.

9 июня в Верховной Раде был зарегистрирован президентский законопроект №3612 "О народовластии через всеукраинский референдум".

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

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Верховная Рада получила проект 9 июня и передала на рассмотрение руководству.

Текст и сопроводительные документы к нему пока не обнародованы. Президент определил законопроект как неотложный.

Как сообщал ранее УНИАН, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявлял, что этот законопроект должен стать "наиболее сбалансированным и качественным".

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