Перечень вопросов и голосование онлайн: опубликован текст законопроекта Зеленского о референдуме

Предметом всеукраинского референдума смогут стать лишь определенные законом вопросы.

Законопроект о всеукраинском референдуме №3612, который в парламент внес президент Украины Владимир Зеленский, предусматривает электронное голосование и осуществление народного волеизъявления по четырем вопросам.

Читайте такжеРазумков прогнозирует рассмотрение законопроекта о всеукраинском референдуме в ближайшее времяТекст законопроекта и пояснительная записка к нему опубликованы на сайте Верховной Рады Украины.

Согласно тексту проекта закона, предметом всеукраинского референдума могут быть следующие вопросы:

утверждение закона о внесении изменений в разделы i, III, XIII Конституции Украины (речь идет об общих принципах, выборы и сам референдум, а также правосудия, всего 38 статей);

общегосударственного значения;

об изменении территории Украины;

об утрате силы законом Украины или отдельными его положениями.

При этом всеукраинский референдум не допускается относительно законопроектов по вопросам налогов, бюджета и амнистии.

Проект закона расширяет круг субъектов процесса референдума, которые регистрируются в Центральной избирательной комиссии как сторонники или оппоненты вопроса всеукраинского референдума. Ими могут быть как политические партии, так и общественные организации, в соответствии зарегистрированные в ЦИК.

Также законопроект определяет возможность внедрения электронных процедур при организации и проведении всеукраинского референдума, в том числе электронных голосований.

Как сообщал УНИАН, 9 июня Зеленский подал в парламент законопроект №3612 «О народовластии через всеукраинский референдум».

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