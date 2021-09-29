Среди лидеров по расходам - Радикальная партия Олега Ляшко и ВО "Батькивщина".

За последние пять лет украинские политические партии потратили более трех миллиардов гривен, и в основном это средства из государственного бюджета.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил председатель Комитета избирателей Украины (КИУ) Алексей Кошель, презентуя исследование КИУ "Влияние четырех лет государственного финансирования на развитие политических партий в Украине".

"За последние пять лет украинские политические партии потратили более 3 млрд грн, и львиная доля этих средств – это средства, которые были получены в рамках государственного финансирования политических партий. Мы проанализировали расходы политических партий с момента введения государственного финансирования, то есть в отчете указано 2016-2020 годы", - сказал он.

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По данным Комитета избирателей, больше всего средств в течение последних пяти лет потратили Радикальная партия Олега Ляшко и "Батькивщина". "За пять лет РПЛ потратила на осуществление уставной деятельности 644 млн грн. Также партия стала лидером по затратам на парламентскую избирательную кампанию 2019 года, потратив почти 115 млн грн. "Батькивщина" за пять лет деятельности потратила 631 млн грн, из них 87 млн - на парламентскую кампанию 2019 года", - сообщил глава КИУ.

Кошель добавил, что несколько меньше потратили партии "Европейская солидарность" и "Слуга народа". По его словам, партия "ЕС" за последние пять лет потратила 577 млн грн, а партии "Слуга народа" за два года деятельности - 513 млн грн.

Он отметил, что дальше по значительным расходам есть партия " оппозиционная платформа-За життя "(190 млн грн) и ВО" Свобода " (119 млн грн). Он добавил, что в то же время партия "украинская стратегия Гройсмана" потратила 117 млн грн, при том, что она не получала средств в рамках государственного финансирования.

Кошель рассказал, что среди рейтинговых политических партий на время старта исследования была указана и партия "УДАР", которая показала достаточно низкие рамки финансовых расходов - за пять лет потрачено лишь 3 млн грн.

Глава КИУ отмечает, что исследование показало, что 40% средств партии тратят на прямую рекламу. "Доля расходов на прямую рекламу у разных партий отличается. Один из самых высоких показателей затрат на рекламу в политической партии "Наши", которая в годовом отчете за 2018 год указала расходы в сумме 10,2 млн грн, из которых 10,1 млн было потрачено на размещение наружной политической рекламы (билборды)",- сообщил Кошель.

Он отмечает, что значительные расходы на пропагандистскую деятельность имеет партия "ОПЗЖ" - более 80 млн грн. По его словам, эта партия в 2019 году отметила 32,3 млн грн расходов, из которых 19,9 млн – профинансированная пропагандистская деятельность (из них 13,4 млн – расходы на рекламу на телевидении).

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Автор: Надя Пришляк