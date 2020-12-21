В ОП подчеркнули, что она остается в команде президента.

Юлия Ковалив уходит с должности заместителя главы Офиса президента Украины.

Об этом вечером в воскресенье сообщила пресс-служба ОП.

Ковалив отметила, что за полтора года работы "имела большой вызов и в то же время большое удовольствие помогать в подготовке и реализации структурных изменений в экономическом секторе".

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В пресс-службе ОП, передавая реакцию Владимира Зеленского на отставку, утверждают, что он отметил важную роль Ковалив в своей команде.

"По словам главы государства, она внесла весомый вклад в экономическое развитие Украины. Так, при ее участии были наработаны меры по поддержке людей и бизнеса на период усиления карантинных ограничений, принят ряд важных законов и налажено тесное сотрудничество Украины с международными финансовыми организациями, в частности с МВФ",- говорится в сообщении.

Отдельно в ОП отметили, что Ковалив остается в команде Зеленского.

На должность в ОП она была назначена в сентябре 2019 года.

Ранее сегодня Кабмин назначил Юрия Витренко временным исполняющим обязанности министра энергетики.

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Автор: Юрий Годован