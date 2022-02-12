Министр обороны и главнокомандующий ВСУ призвали украинцев сохранять спокойствие и поддерживать военных.

Министр обороны Алексей Резников и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заверили украинцев, что Вооруженные силы дадут достойный отпор оккупантам, если они отважатся на вторжение.

Об этом говорится в совместном заявлении Резникова и Залужного на сайте Минобороны.

"Армия и добровольцы смогли выстоять в 2014 году, когда "брат" нагло вонзил нож в спину. Тогда многие психологически не были готовы сопротивляться тому, с кем вчера сидели за одним столом. Сейчас ситуация совсем другая. В Кремле это точно знают, и это важный элемент сдерживания… Каждый, кто хоть раз смотрел в глаза нашим воинам, уверен — повторения 2014 года не будет, агрессору не взять ни Киев, ни Одессу, ни Харьков, ни любой другой город. Не сомневайтесь — ВСУ полностью готовы дать отпор и не отдадут украинские земли!", - заявил Резников.

Министр добавил, что многие страны сейчас по-настоящему осознали опасность действий России и эмоционально это переживают, в то время, как Украина прошла через это еще 8 лет назад.

По словам Резникова, сейчас Украина имеет беспрецедентную поддержку со стороны международных партнеров, в частности, это касается поставок оружия, что повысило способность ВСУ дать отпор агрессору. Он сообщил, что от разных стран получено около 2000 тонн современного вооружения, боеприпасов и средств бронезащиты. Министр уточнил, что военные уже прошли обучение и готовы применять весь этот арсенал средств для защиты страны.

В свою очередь, Залужный напомнил, что войско насчитывает 420 тыс. украинских военных, которые смотрели в глаза смерти, все они специалисты своего дела и патриоты, и готовы стать на защиту родной земли.

"Мы постоянно повышаем свои оборонные возможности, слаженность подразделений и военное мастерство. Мы создали боевые порядки и успели в сжатые сроки развернуть Силы терробороны и вооружили их ПТРК и ПЗРК, проводим подготовку инструкторов - операторов ПТРК "Корсар" и "Стугна-П" для обучения личного состава Сил ТРО ВСУ. Мы усилили оборону Киева. Мы прошли войну и должную подготовку. Поэтому готовы встретить врагов и не с цветами, а со Стингерами, Джавелинами и NLAW. Welcome to hell!", - заявил Залужный.

Также главнокомандующий отметил, что абсолютно все возможные сценарии развития событий в армии просчитывают и готовы к ним. Министр обороны и главнокомандующий призвали украинцев сохранять спокойствие и поддерживать свою армию.

Вас также могут заинтересовать новости: