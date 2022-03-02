ПВО сбило крылатую ракету русских фашистов / фото Марина Григоренко
В Министерстве внутренних дел уточнили, что в район вокзала в Киеве попал обломок сбитой ПВО ракеты оккупантов.
Об этом в Telegram сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.
"Уточнение по взрыву у вокзала. Наше героическое ПВО сбило крылатую ракету русских фашистов, которая предназначалась одному из центров управления", - рассказал Геращенко.
По словам советника министра, обломки ракеты, повредили теплотрассу, но повреждения будут устранены уже до утра.
"Если бы эта ракета попала в цель где-нибудь в центре Киева, жертвы и разрушения были бы ужасающими. Слава украинским ПВО", - добавил он.
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