Удар пришелся на участок между гостиницей "Ибис" и Южным вокзалом.

В Киеве снаряд оккупантов попал в район подземного перехода железнодорожного вокзала.

Об этом в Telegram сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

"Только что влупило в районе подземного перехода вокзала. Между отелем "Ибис" и Южным (вокзалом - УНИАН)", - написал он.

"Российские террористы нанесли авиационный удар по Южному железнодорожному вокзалу в Киеве, где происходит эвакуация тысяч украинских женщин и детей. Снаряд ударил вблизи гостиницы Ibis, здание вокзала устояло и получило незначительные повреждения", - сообщили в УЗ.

"Движение поездов продолжается", - сказано в сообщении.

По словам советника министра внутренних дел Антона Геращенко, снаряд оккупантов также повредил большую теплотрассу, в результате чего часть Киева может остаться без тепла.

По последним данным жертв и потерпевших нет, однако оккупанты сознательно били по вокзалу, где находится большое скопление людей.

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