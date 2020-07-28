Данилов уверен, что Кучма не сможет полностью покинуть ТКГ

Сегодня стало известно, что представитель Украины на переговорах в Минске Леонид Кучма не будет больше принимать участие в деятельности Трехсторонней контактной группы.

Секретарь СНБО Алексей Данилов уверен, что второй президент Украины Леонид Кучма после прекращения работы в Трехсторонней контактной группе по Донбассу не будет оставаться в стороне.

Об этом он сообщил в эфире Украина 24.

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«Понимая государственную позицию Леонида Даниловича, я не верю, что он вообще может отстраниться от этих процессов. Он обязательно будет помогать Владимиру Александровичу Зеленскому. Иногда совет гораздо ценнее, чем присутствие в тех или иных группах. Совет дорого стоит, особенно в современном мире», — сказал он.

Данилов также добавил, что кандидатуры на замену Кучмы есть, однако отказался называть фамилии.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 28 июля, Зеленский поблагодарил Кучму за его работу во главе украинской делегации в Трехсторонней контактной группе. По словам главы государства, он с уважением относится к решению Кучмы прекратить участие в деятельности ТКГ.

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