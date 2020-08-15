СНБО о решении Беларуси отдать "вагнеровцев" России: на взаимоотношениях скажется негативно

Данилов отметил, что Украина собрала достаточно доказательств, чтобы этих боевиков передали Киеву.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил об ухудшении взаимоотношений между Украиной и Беларусью из-за решения Минска выдать России 32 боевиков ЧВК «Вагнер», которые принимали непосредственное участие в войне на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-служба Совбеза в Facebook.

Читайте такжеВенедиктова подписала представление о временном отстранениы одиозного судьи Вовка

«К сожалению, власти Беларуси приняли не правовое решение, которое не соответствует духу двусторонних взаимоотношений, и является не дружественным шагом по отношению к Украине», - заявил Данилов.

Он также отметил, что Украина собрала достаточно доказательств, чтобы этих боевиков передали Киеву. Так, 11 августа Офис генпрокурора обратился к белорусской стороне с запросами выдать 28 задержанных граждан, среди которых 9 граждан Украины. Всем им было обосновано сообщено о подозрении в участии в террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины).

«Со своей стороны хотим отметить, что Украина найдет время и возможность, имея доказательную базу, привлечь всех виновных в совершении преступлений на нашей территории к уголовной ответственности, в какой бы далекой стране они не скрывались», - отметил Данилов.

Группа "Вагнера" в Беларуси: что было раньше

Группа "Вагнера" в Беларуси: что было раньше 29 июля в Беларуси задержали боевиков с ЧВК «Вагнера», 32 - под Минском, еще одного - на юге страны. Среди них были и те, кто воевал против Украины на Донбассе.

По информации правоохранительных органов Беларуси, к ним поступила информация о прибытии более 200 боевиков для дестабилизации ситуации в период избирательной кампании.

Беларусь обратилась к украинским властям относительно проверки причастности задержанных к совершению преступлений в Украине. 30 июля Украина начала консультации с Беларусью об экстрадиции боевиков.

7 августа президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Украина должна доказать вину задержанных боевиков для экстрадиции.

9 августа он сообщил, что получил от российского лидера Владимира Путина письмо на пяти страницах с изложением всех фактов вокруг ситуации с задержанными «вагнеровцами».

11 августа Офис генпрокурора Украины направил в Генеральную прокуратуру Беларуси запросы по выдаче 28 боевиков ЧВК «Вагнера». Всем 28 лицам, среди которых 9 граждан Украины, было сообщено о подозрении в участии в террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины).

14 августа Беларусь выдала России 32 задержанных под Минском «вагнеровцев». В Генпрокуратуре РФ утверждают, что передача указанных лиц осуществлена в «строгом соответствии с нормами международного права и национального законодательства РФ и Беларуси».

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Яна Ставская