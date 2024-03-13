Более 10 нардепов внесли в парламент новый законопроект.

Мобилизация в Украине на сегодня продолжается. В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект насчет условно-досрочного освобождения от отбывания наказания для прохождения военной службы по контракту во время особого периода.

Речь идет о проекте закона №11079, которым предлагается внести изменения в Уголовный кодекс Украины, Уголовный процессуальный кодекс Украины и другие законодательные акты.

Его авторами являются 14 народных депутатов, преимущественно, от "Слуги народа". В то же время сам текст зарегистрированного в Раде сегодня, 13 марта, законопроекта на сайте парламента пока еще не обнародован.

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Как сообщал УНИАН, о возможности мобилизации осужденных говорят уже не первую неделю. По словам министра юстиции Украины Дениса Малюськи, мобилизовать надо нарушителей правил дорожного движения и тех, кто осужден за коррупцию.

Он отметил, что в Украине есть не только заключенные, которые находятся в местах лишения свободы и поэтому не подлежат призыву, - многие получили условный срок наказания и "гуляют" по улицам.

Министр добавил, что многие заключенные безопасны и не обязательно, чтобы все они мобилизовались на должности артиллеристов. В армии есть много другой работы, которую необходимо выполнять для функционирования армии.

В то же время адвокат, волонтер Сергей Костыра отмечает, что мобилизация осужденных может стать проблемным моментом в новом законе о мобилизации. По его убеждению, отсутствие мотивации защищать государство у заключенного и доступ к оружию могут навредить.

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