Никаких переговоров с РФ не должно быть, подчеркнул защитник Украины.

Продолжается полномасштабная война в Украине против россиян, и наше государство не имеет другого выбора, кроме как защищаться.

Об этом заявил командир отделения и художник в гражданской жизни Дмитрий Гапчинский в интервью ТСН. "Даже если мы подпишем какое-то перемирие, пойдем на переговоры, это же все равно не сдержит убийцу от убийства. Если у него есть такой план, он это сделает. Просто найдет удачный момент, когда ты будешь слаб, или когда у него будет больше силы. Поэтому, договориться с убийцей невозможно", - подчеркнул собеседник.

По его словам, "надо понимать, что придется воевать всем, но есть нюанс". "...или вы будете воевать в оккупационной армии, которая захватит вашу страну. Она вам не даст покой, мобилизует в свою армию. Или вы будете воевать в своей армии, защищать свою Родину", - сказал Гапчинский. Он также добавил, что существует и вариант уехать из Украины, но это может привести к потере государственности.

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"Вспомните 1918 год, тогда никто особо не хотел воевать, все думали, что можно договориться с большевиками. Это все привело к Голодомору, к тому, что украинцы воевали в красной армии, убивали своих. Это все мы прошли. С Россией не может быть договоренностей, она всегда будет воевать. Поэтому я за мобилизацию, но не такую, где людей вылавливают. Это очень позорная ситуация, когда ломают руки и вывозят в неизвестном направлении. Мы как-то пережили пять волн мобилизации, когда было АТО. Не было же такого", - говорит Гапчинский.

Мобилизация в Украине в центре внимания - сегодня это стоит прочитать

В конце января Кабмин внес в Верховную Раду обновленный законопроект о мобилизации, которым предлагается изменить порядок ее проведения. После успешного голосования в первом чтении, ВР рассматривает правки к законопроекту, которых собралось более 4 тысяч.

В законопроекте, в частности, говорится о финансовой отсрочке - возможности забронировать мужчин, чьи доходы превышают 35 тысяч гривень. По мнению ветерана войны Евгения Дикого, такая правка может привести к расколу общества.

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