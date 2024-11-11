По словам главы европейской дипломатии, он не слышал возражений в ЕС против того, что война - это не лучшее время для выборов.

Выборы во время войны - "не самая лучшая идея". Об этом в интервью Европейской правде сказал высокий представитель Европейского Союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель.

По его словам, это дело украинцев, когда проводить выборы. При этом никаких подстреканий Киева к проведению выборов со стороны ЕС нет.

"Я не помню, чтобы кто-то подталкивал Украину к проведению выборов сейчас. По крайней мере, в Европейском Союзе я не слышал возражений против того, что война - это не лучшее время для выборов", - отметил Боррель.

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Другие заявления Борреля

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель рассказал, какие гарантии безопасности ЕС может предоставить Украине. По его словам, Евросоюз солидарен с Украиной, даже тогда, когда она не является его членом.

Как сказал Боррель, "в нашем договоре есть статьи, в которых говорится о том, что если один из членов подвергается агрессии, то другие должны оказать поддержку, некоторые считают, что это эквивалент статьи 5 договора НАТО".

Также Боррель считает, что Украина имеет лучший результат, чем некоторые другие государства на пути к вступлению в ЕС. Он напомнил, что в последнем отчете о расширении ЕС Украина получила очень высокую оценку.

По словам дипломата, украинское общество "действительно хочет стать членом Европейского Союза и готово приложить усилия, чтобы это стало реальностью".

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