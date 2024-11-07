Экс-глава МИД Украины считает, что нашей стране не нужно ставить партнеров на первое место.

Новый президент США Дональд Трамп угрожал главе РФ Владимиру Путину ударить по Москве и обещал как можно скорее завершить войну в нашей стране. Несмотря на это, далеко не все заявления республиканца будут соответствовать действительности.

Об этом рассказал экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью 24 Каналу. Он отметил, что многие из громких заявлений Трампа направлены на демонстрацию силы перед американцами.

"Для Трампа главное делать проекцию своей силы внутри и снаружи США. Он будет руководствоваться очень важным принципом - ему надо показать, что он сильнее Байдена. То есть то, что не смог сделать Байден, сможет сделать он. Байден не смог остановить Россию, а Трамп сможет", - объяснил Кулеба журналистам.

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Экс-глава МИД подчеркнул, что некоторые из заявлений нового президента США понравились украинцам, но некоторые слова республиканца могут иметь обратный эффект. Тем не менее их следует воспринимать спокойно, сказал он.

Кулеба считает, что такие громкие заявления не действуют на Путина. По его словам, глава РФ будет реагировать только в том случае, если от США пойдут конкретные действия:

"Мы знаем, что Путин способен давать "заднюю", поэтому это лишь вопрос сильных решений".

Сейчас таких сильных решений от США нет, так как остуствует стратегия, заявил экс-глава МИД в разговоре с журналистами. Он отметил, что Украине все же удалось достичь большого результата, так как США и Европа не смотрят на нашу страну через "российские очки".

"Раньше всегда нас уважали, хлопали по плечу, сжимали в объятиях, но любое историческое решение опиралось на то - а что скажет Москва, а что подумает Путин?", - добавил Кулеба.

По словам экс-главы МИД, другие страны уже воспринимают Украину как самостоятельного и самодостаточного партнера. Он поделился, что лидеры многих западных государств все еще не могут найти решение, которое позволит ликвидировать угрозу со стороны РФ, хотя о нем знают как украинцы, так и смелые люди с Запада.

Кулеба подчеркнул:

"Нужно лишить Россию ее имперской природы, потому что вся эта война, которая сейчас у нас происходит, имеет очень простую подоплеку. То есть если побеждает Украина, это конец российского имперского проекта, Россия больше не будет империей. Если побеждает Россия, то не будет украинской государственности. То есть мы, как государство, перестанем существовать. Вот что на самом деле на кону".

Дипломат рассказал журналистам, что для победы Украине нужно, чтобы мы были сильными внутри. Он считает, что основной фокус должен быть не на партнерах.

Что говорил Дональд Трамп об Украине

Ранее УНИАН писал, что президент США Дональд Трамп говорил об Украине и как собирался остановить войну. Республиканец еще до вступления в президентскую гонку давал много обещаний.

Кроме того, Трамп во время своей речи перед избирателями заявил, что собирается завершить все войны, в том числе и в Украине. Он отметил, что во время его каденции войны не было.

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