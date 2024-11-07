Несмотря на радость некоторых российских политиков, опыт Трампа в отношениях с Россией показывает более жесткую позицию, чем можно было бы ожидать.

Избрание Дональда Трампа может ознаменовать конец войны в Украине, однако, вероятно, на условиях, которые позволят правителю РФ Владимиру Путину сохранить контроль над значительной частью территорий, захваченных во время трехлетнего конфликта.

Об этом пишет британский историк и журналист Оуэн Мэтьюз в статье для The Spectator. По его убеждению, для многих украинцев это будет выглядеть как предательство и удар в спину со стороны Запада, который породит годы возмущения и недоверия. В то же время другие видят в быстром прекращении боевых действий надежду сохранить будущее Украины, прежде чем ее инфраструктура и экономика понесут непоправимый ущерб.

Дилемма между перемирием и борьбой

"На данном этапе мы говорим о выживании, а не о победе. Сегодня важно не бороться вечно за потерянную территорию, а обеспечить, чтобы Россия не представляла для нас военной угрозы", - отметил бывший член правительства Владимира Зеленского, который сейчас создает оппозиционную партию в Киеве.

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По мнению некоторых политических деятелей, это можно достичь только дипломатическим путем.

Трамп обещает быстрое завершение конфликта. Он заявлял, что остановит войну за 24 часа, одновременно оказывая давление как на Зеленского, так и на Путина для достижения компромисса. Трамп утверждает, что, в случае отказа от переговоров, он готов существенно увеличить военную помощь Украине.

Многие лица, которых рассматривают как кандидатов в кабинет Трампа, являются известными критиками Кремля. В частности, возможный министр обороны Майк Помпео поддерживает предоставление Украине большей помощи, включая программу ленд-лиза и потенциальное членство Украины в НАТО. Несмотря на радость некоторых российских политиков по поводу избрания Трампа, его опыт в отношениях с Россией показывает более жесткую позицию, чем можно было бы ожидать.

Компромисс или капитуляция?

Мэтьюз пишет, что победа Трампа может активизировать российские войска, которые будут пытаться захватить как можно больше территорий до потенциального прекращения огня. Около 80% энергетической инфраструктуры Украины уже повреждено, и если переговоры о прекращении атак на энергосистемы не достигнут успеха, российские удары зимой могут сделать крупные города непригодными для жизни.

"В конце концов, учитывая, что практическая перспектива того, что Украина сможет отвоевать свои утраченные территории, составляет меньше нуля, трудно увидеть какую-либо разницу между окончательным соглашением, которое могла бы заключить Харрис, и той, которую, вероятно, заключит Трамп. На столе речь идет о де-факто, а не де-юре, разделении Украины вдоль линии контроля - где бы это ни было на момент перемирия - плюс гарантии безопасности для Украины, кроме полноправного членства в НАТО. Единственная разница заключается в том, что угрозы Трампа в полной мере ударить по спине Путина, если он не завершит свое вторжение, вызывают большее доверие, чем пустые обещания Харрис", - подытожил историк.

"Мирный план" Трампа - последние новости

Как сообщал УНИАН, "мирный план" Дональда Трампа по завершению войны в Украине может включать требование отказаться от вступления в НАТО на 20 лет и замораживание линии фронта без возвращения территорий.

По данным The Wall Street Journal, Трамп пока не утвердил конкретного плана, в частности относительно того, как он убедит президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского сесть за стол переговоров. Хотя советники предложили свои идеи, однако окончательное решение будет принимать только Трамп.

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