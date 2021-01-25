Первое место на выборах в горсовет также получила партия Игоря Сапожко, которая получила 12 мандатов из 38.

Игоря Сапожко переизбрали мэром города Бровары Киевской области.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Центризбиркома.

Так, кандидатуру Сапожко поддержали 21 тыс. 787 избирателей, то есть 53,16%.

Кроме того, первенство на выборах в горсовет также получила партия "Команда Игоря Сапожко - "Единство", которая получила 12 мандатов из 38.

Местные выборы в Броварах: что известно

Местные выборы в Броварах состоялись 17 января, поскольку выборы, которые прошли 25 октября прошлого года, суд из-за массовых нарушений признал несостоявшимися.

Игорь Сапожко: кто он такой

Сапожко стал главой Броваров уже в третий раз. Он уже был избран мэром в 2010 и 2015 годах, а с 2008-го исполнял обязанности мэра.

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Автор: Антонина Доломанжи