Игоря Сапожко переизбрали мэром города Бровары Киевской области.
Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Центризбиркома.
Так, кандидатуру Сапожко поддержали 21 тыс. 787 избирателей, то есть 53,16%.
Кроме того, первенство на выборах в горсовет также получила партия "Команда Игоря Сапожко - "Единство", которая получила 12 мандатов из 38.
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Местные выборы в Броварах: что известно
Местные выборы в Броварах состоялись 17 января, поскольку выборы, которые прошли 25 октября прошлого года, суд из-за массовых нарушений признал несостоявшимися.
Игорь Сапожко: кто он такой
Сапожко стал главой Броваров уже в третий раз. Он уже был избран мэром в 2010 и 2015 годах, а с 2008-го исполнял обязанности мэра.
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