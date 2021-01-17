Новые выборы в Борисполе проводятся из-за смерти кандидата в мэры.

В городах Борисполь и Бровары Киевской области сегодня проходят повторные выборы городских голов.

Читайте такжеПодпись Кернеса подделали на важном документе: полиция ведет расследование

Об этом сообщается на сайте ЦИК. Так, кандидат в мэры Борисполя Анатолий Федорчук, который получил наибольшую поддержку на выборах 25 октября, умер из-за последствий коронавируса.

Как сообщается на сайте ЦИК, в избирательный бюллетень в Борисполе включены 16 кандидатов. Утром 17 января в городе открылись 43 избирательных участка.

Сегодня также состоятся повторные выборы городского головы в г. Бровары и Новгород-Северск (Черниговская область). Будут выбирать и депутатов Броварского городского совета.

Повторные выборы в Броварах проводятся по решению Киевского окружного административного суда.

Результаты выборов по выборам депутатов местных советов и городского головы должны быть установлены не позднее чем на двенадцатый день со дня повторного голосования, то есть до 29 января 2021 года включительно.

Больше новостей на тему

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Дмитрий Захаров