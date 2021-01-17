В городах Борисполь и Бровары Киевской области сегодня проходят повторные выборы городских голов.
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Об этом сообщается на сайте ЦИК. Так, кандидат в мэры Борисполя Анатолий Федорчук, который получил наибольшую поддержку на выборах 25 октября, умер из-за последствий коронавируса.
Как сообщается на сайте ЦИК, в избирательный бюллетень в Борисполе включены 16 кандидатов. Утром 17 января в городе открылись 43 избирательных участка.
Сегодня также состоятся повторные выборы городского головы в г. Бровары и Новгород-Северск (Черниговская область). Будут выбирать и депутатов Броварского городского совета.
Повторные выборы в Броварах проводятся по решению Киевского окружного административного суда.
Результаты выборов по выборам депутатов местных советов и городского головы должны быть установлены не позднее чем на двенадцатый день со дня повторного голосования, то есть до 29 января 2021 года включительно.
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