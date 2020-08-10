Экс-посол Бессмертный: жестокое подавление протестов в Беларуси свидетельствует об участии в нем российских спецназовцев

По его убеждению, российские спецназовцы были привлечены во исполнение соглашения между МВД Беларуси и России.

Жестокость силовиков при подавлении протестов в Беларуси свидетельствует об участии в нем российских спецназовцев.

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Такое мнение в комментарии агентству УНИАН высказал бывший посол Украины в Республике Беларусь Роман Бессмертный.

«В районе Стелы победы, в районе проспекта Машерова, Центральной площади, в районе площади Немиги - там подъезды домов залиты кровью. Когда разбегались, людей разбили на сегменты, и специальные войска их просто били в подъездах, потому что люди прятались. Очень много избито молодых людей», - сказал он и добавил: «Жестокость, которая проявлялась спецвойсками, свидетельствует о том, что там были не только белорусские спецназовцы».

Также Бессмертный заметил, что численность силовиков в областных и районных центрах доминирует над количеством протестующих. «Это свидетельствует о том, что, очевидно, было выполнено соглашение между Министерством внутренних дел Беларуси и Министерством внутренних дел Российской Федерации о взаимопомощи в охране общественного порядка и государственной границы. Там как раз есть пункт о предоставлении войск специального назначения для обеспечения общественного порядка», - считает экс-посол.

Как сообщал УНИАН, 9 августа в Беларуси прошли президентские выборы.

По предварительным результатам ЦИК, за Лукашенко проголосовали 80,23% избирателей, за его главную оппонентку Светлану Тихановскую - 9,9%. Остальные кандидаты набрали менее 2% - Анна Канопацкая (1,68%), Сергей Черечня (1,13%), Андрей Дмитриев (1,04%).

9 августа вечером тысячи жителей Беларуси вышли на стихийные акции протеста, произошли столкновения с силовиками. В Минске сотрудники правоохранительных органов стреляли в протестующих резиновыми пулями.

В Министерстве внутренних дел Беларуси заявили о задержании около 3 тыс. человек во время акций. По данным ведомства, в результате столкновений пострадали более 50 граждан, а также 39 сотрудников милиции.

Правозащитники заявляют о гибели одного человека в результате наезда автозака. В МВД Беларуси эту информацию опровергают.

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