По словам Марка Беннеттса, Путин "подавил политическую конкуренцию дома и вернул широкомасштабную войну на европейский континент".

Избрание Владимира Путина президентом России на новый 6-летний срок символизирует то, сколько вреда бывший сотрудник КГБ нанес своей стране и за ее пределами. Об этом в своем материале для Financial Times пишет международный обозреватель Марк Беннеттс.

Он отмечает, что Путин подавил политическую конкуренцию дома и вернул широкомасштабную войну на европейский континент - с шестизначными числами погибших и раненых.

"Все это трагедия, прежде всего, для народов Украины и России. Но пятый срок для Путина - это угроза для Европы и мира. Не впервые в истории России репрессии внутри страны идут рука об руку с более воинственной политикой за рубежом", - считает автор.

По его словам, последние выборы были еще большей фальсификацией, чем предыдущие, поскольку большинство настоящих соперников изгнаны, заключены в тюрьму или мертвы. При этом трудно судить о том, насколько сильна поддержка Путина, поскольку объективным опросам общественного мнения мешает нежелание россиян открыто выражать собственные взгляды. При этом способность Запада влиять на события внутри России ограничена.

"Однако он должен сделать больше, чтобы разрушить московскую военную машину, активнее вводя санкции, и убедить развивающиеся страны в необходимости их внедрения. Самая большая задача - восстановить западную оборону как фактор сдерживания - и предоставить Украине всю необходимую поддержку. ... И провал его (Путина - УНИАН) в несправедливо начатой войне остается единственной причиной, которая, скорее всего, предотвратит продление его пятого срока на шестой", - резюмирует Беннеттс.

Выборы президента РФ 2024 - последние новости

Центральная избирательная комиссия России рисует Путину абсурдные 87% голосов. Так, в Ростовской области за действующего президента РФ, по данным ЦИК, отдали свои голоса 91% избирателей, в Воронежской области - 90,38%, в Москве - 88,8%, в Ингушетии - 91,16%, в Дагестане - 93,67%, в Кабардино-Балкарии - 94,47%, а в Чечне - 99,28%.

При этом на временно оккупированных территориях Украины цифры, озвученные Центризбиркомом, еще более впечатляют: в частности, в Севастополе Путин получил 90,9%, в Крыму - 93,27%, в Донецкой области - 95,23%, в Луганской - 94,12%, в Запорожской - 92,95%, в Херсонской - 88,12%.

Эти цифры примерно совпадают с данными так называемых "экзит-полов" - они показывают, что, как ни странно, Путин набрал менее 100% голосов, а именно - около 87% голосов.

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