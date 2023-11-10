По конституции выборы главы государства должны состояться уже этой весной.

Украина пока не планирует проводить президентские и парламентские выборы, ведь этому препятствует ряд проблем, связанных непосредственно с войной. Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак в интервью Наталье Мосейчук.

Так, руководитель президентской канцелярии отрицает, что западные партнеры давят на Украину, принуждая к проведению выборов во время войны.

"Даже таких разговоров, которые можно было бы воспринимать как подталкивания, я их не слышал. Задают вопрос: "Как вы к этому относитесь? Что вы думаете?" - сказал Ермак.

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Он напомнил, что президент уже озвучил официальную позицию относительно возможности проведения выборов. Чтобы они состоялись, нужно решить четыре вопроса:

Результаты выборов должны быть признаны в мире, как демократические.

Бойцы, защищающие Украину на фронте, тоже должны получить возможность проголосовать.

Беженцы, временно выехавшие за границу, должны получить такую же возможность.

Надо решить вопрос финансирования выборов, ведь Украина имеющиеся у нее финансовые ресурсы сейчас тратит на финансирование обороны.

"Если наши партнеры придут и скажут, что готовы решить все четыре вопроса, власть в лице президента – готова. Он (Зеленский - УНИАН) - человек, который действительно не держится за власть. Он точно не будет использовать войну для того, чтобы находиться у власти и не давать возможности для демократических выборов. Как только такая возможность возникнет, в то же время президент сделает все для того, чтобы выборы состоялись", - заверил Ермак.

Выборы в Украине

Как писал УНИАН, на днях президент Владимир Зеленский отреагировал на слухи о вероятном проведении в Украине президентских выборов в марте следующего года. По его словам, сейчас этот вопрос – не ко времени. По его мнению, во время войны безответственно "вбрасывать" эту тему в общество.

Примечательно, что украинское общество в целом разделяет это мнение. Как показал социологический опрос, проведенный в первой половине октября, более 80% украинцев считают, что выборы должны проводиться уже после войны, а сейчас они не ко времени.

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