Президент отметил, что нужно обеспечить возможность для голосования военных, украинцев на оккупированных территориях, украинцев за рубежом.

Украина готова провести выборы в 2024 году, но есть ряд проблем, которые нужно решить, в частности, вопрос с волеизъявлением на временно оккупированных территориях. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский во время ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии.

Он, в частности, отметил, что проведение выборов - "это вопрос не о демократии, а о безопасности".

По словам президента, нужно, чтобы могли проголосовать военные, украинцы на оккупированных территориях, украинцы за рубежом. Если же выборы будут онлайн, нужно внести изменения в законодательство.

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"И главное - что делать с временно оккупированными территориями. Есть такие, что с 24 февраля под оккупацией - они тоже украинцы", – подчеркнул Зеленский.

Также президент напомнил, что на прозрачных выборах должны быть наблюдатели, однако остается вопрос, "как они будут в окопах".

Выборы в Украине

Как известно, в 2024 году должны состояться выборы президента Украины. Первый тур должен состояться 31 марта, второй (в случае назначения) — 21 апреля. В то же время в связи с полномасштабным вторжением России в Украину сейчас действует военное положение, во время которого проведение выборов запрещено.

Россияне проводят свои "псевдовыборы" на оккупированных территориях

В частности, они намерены 10 сентября провести на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей так называемые "выборы" депутатов заксобраний и представительных органов муниципальных образований.

Как отметили в Силах обороны юга, россияне "выборами" на временно оккупированных территориях пытаются создать искусственную псевдополитическую картинку, что, якобы, это российская территория, которую они защищают.

В то же время украинцы массово отказываются участвовать в этом фарсе, поэтому оккупанты завозят на ТОТ иностранцев для фальсификации выборов.

Также российские захватчики на временно оккупированных украинских территориях заставляют украинцев голосовать на дому из-за низкой явки на псевдовыборах.

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