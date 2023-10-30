Во всех регионах Украины большинство населения выступают против проведения выборов во время войны.

Абсолютное большинство граждан Украины поддерживает проведение парламентских и президентских выборов после завершения войны.

Согласно результатам опроса, проведенного в течение 30 сентября - 13 октября 2023 года Киевским международным институтом социологии (КМИС), по состоянию на октябрь 2023 года 81% респондентов считают, что выборы должны проводиться после войны и сейчас они не ко времени.

При этом, 16% опрошенных считают, что выборы уже должны проводиться несмотря на войну, в определенные Конституцией сроки - парламентские в октябре 2023 и президентские в марте 2024 года. Еще 3% опрошенных затруднились ответить на этот вопрос.

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Как отметили социологи, во всех регионах Украины большинство населения выступают против проведения выборов во время войны. На западе Украины это поддерживают 84% опрошенных, в центре - 82%, на юге - 79% и на востоке - 74%.

Также у респондентов спросили, как они относятся к идее введения возможности голосования на выборах через интернет. КМИС впервые задавал этот вопрос в ноябре 2021 года.

Большинство украинцев как раньше, так и сейчас (65% по состоянию на октябрь 2023 года) негативно относятся к идее дистанционного голосования через интернет и переживают за риски фальсификаций. Поддерживают такую идею - 29%. Так, во всех регионах Украины большинство населения (55-68%) относятся негативно к идее введения дистанционного голосования.

Кроме того, у украинцев спросили мнение о возможном ограничении прав граждан на период восстановления страны после войны.

В частности, хотя украинцы считают целесообразным отложить проведение выборов на период после войны, но при этом 88% настаивают, что в Украине должна строиться развитая демократическая система в соответствии с нормами Европейского Союза. За ограничение прав граждан на период восстановления после войны выступают 7% респондентов. Еще 5% не смогли ответить. Во всех регионах Украины абсолютное большинство против ограничений на период восстановления.

Исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий отметил, что выборы – это и способ "очищения" власти от тех, кто не оправдал ожиданий, и безусловно подтверждение легитимности.

"Мы сейчас наблюдается нарастание внутренней критики к центральным органам власти, и особенно население заинтересовано в обновлении парламента и правительства (в то же время при сохранении высокого уровня доверия Президенту). Однако если раньше в истории Украины нарастание критики шло рядом с нарастанием требований немедленных выборов, то сейчас украинцы настаивают, что приоритет – это победа, выборы – не ко времени и должны быть проведены уже после завершения войны", - сообщил Грушецкий.

Он убежден, что для украинцев откладывание выборов не означает, что власть теряет легитимность, а электоральное "очищение" власти украинцы готовы отложить на период после победы.

Выборы в Украине - последние новости

В 2024 году должны были бы состояться выборы президента Украины. В связи с полномасштабным вторжением России в Украину действует военное положение, во время которого проведение выборов невозможно. В то же время президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова провести выборы в 2024 году, но есть ряд проблем.

Позже Зеленский сообщил, что выборы в Украине могут состояться, "если парламенту удастся решить все задачи по обеспечению доступа к голосованию".

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