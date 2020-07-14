Разумков рассказал, когда Рада может рассмотреть вопрос о назначении местных выборов

В парламенте считают, что соответствующее постановление должно приниматься после решения об изменении границ районов.

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков предполагает, что парламент в среду-четверг, 15-16 июля, рассмотрит вопрос о назначении местных выборов.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время брифинга.

Говоря о проекте постановления о назначении местных выборов, спикер отметил, что такое постановление обязательно должно быть принято.

"Однако члены комитета вчера настаивали, и именно поэтому этот вопрос был отозван с внеочередного заседания, что такое постановление должно приниматься Верховной Радой после того, как будет принято решение в отношении районов, по изменению границ районов", - отметил Разумков.

Так, пояснил он, именно поэтому проект постановления о назначении местных выборов вчера не рассматривался.

"Я думаю, что завтра или послезавтра мы эти вопросы сможем вынести на заседание Верховной Рады Украины и рассмотреть", - сказал председатель ВР.

Как сообщал УНИАН, очередные выборы сельских, поселковых, городских, районных, областных советов, сельских, поселковых, городских голов должны состояться 25 октября.

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