Перенести местные выборы с октября уже невозможно – Арахамия

Председатель фракции "Слуга народа" назвал слухами информацию о возможном переносе местных выборов.

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявляет, что перенести местные выборы с октября месяца уже невозможно.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Арахамия сообщил журналистам в кулуарах парламента.

Читайте такжеВ "Слуге народа" готовят правила для участия в праймериз кандидатов в мэрыОн подтвердил, что на следующей неделе парламент должен назначить дату проведения местных выборов.

При этом, по его словам, информация о возможном переносе даты выборов с октября является слухами.

"Но для того, чтобы у кого-то, например, возникла мысль так сделать, на это потребовалось бы две сессии. У нас нет времени до выборов сделать это за две сессии, через изменение Конституции фактически. Я считаю, что этот сценарий невозможен, сколько бы там слухов не было. Это просто юридически невозможно сделать", - отметил Арахамия.

Также он заверил, что партия "Слуга народа" успеет провести социологическое исследование для того, чтобы выбрать кандидатов от этой политисилы. Предполагается, что опрос проведут на улице, а не по телефону, как только улучшится ситуация с карантином, введенным из-за коронавируса.

Как сообщал УНИАН, очередные выборы сельских, поселковых, городских, районных, областных советов, сельских, поселковых, городских голов должны состояться 25 октября.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram