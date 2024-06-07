В ЕК заявляют, что Украина готова к переговорам о членстве.

Европейская комиссия порекомендует начать переговоры о вступлении Украины и Молдовы в ЕС уже в этом месяце, до того, как Венгрия примет на себя ротационное председательство в блоке. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на осведомленный источники.

"Комиссия настаивает на начале официальных переговоров с Киевом и Кишиневом в этом месяце, чтобы дать положительный сигнал обеим странам об их стремлении в ЕС. В пятницу комиссия заявит, что Украина теперь соответствует ранее не выполненным критериям, включая антикоррупционные меры, ограничения на политическое лоббирование, правила декларирования активов государственных служащих и защиту языков, используемых национальными меньшинствами", - пишет FT.

В то же время Грузия, которая приняла закон об "иностранных агентах" вопреки предупреждениям Брюсселя, не получит такой рекомендации.

Видео дня

Как отмечает издание, рекомендация Брюсселя требует единогласия правительств стран ЕС, и ожидается, что Венгрия выступит с возражениями, ссылаясь, в частности, на отношение Киева к венгерскому меньшинству Украины.

Кроме того, по словам высокопоставленного дипломата ЕС, у Будапешта есть дополнительные проблемы, касающиеся прав других меньшинств на Украине, в частности, использования неукраинских языков, которые выходят за рамки официальных условий комиссии.

Венгрия примет ротационное председательство в ЕС 1 июля, что даст ей дополнительные рычаги влияния на формирование повестки дня заседаний, на которых будут обсуждаться вопросы, связанные с Украиной.

Бельгия, которая в настоящее время председательствует в ЕС, надеется достичь единогласия и провести первый раунд переговоров о вступлении в ЕС 25 июня, прежде чем передать эстафету Венгрии.

Вступление Украины в ЕС - что надо знать

Украина подала заявку на членство в ЕС в течение нескольких недель после полномасштабного вторжения России в 2022 году и в июне 2022 года получила статус кандидата.

В начале мая президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина приблизилась вплотную к фактическому старту переговоров о вступлении в ЕС.

Ранее в письме к председательствующей сейчас в ЕС Бельгии двенадцать стран-членов ЕС призвали Брюссель официально начать уже в июне переговоры о членстве Украины и Молдовы.

Вас также могут заинтересовать новости: